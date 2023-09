Finanzen in Hilden Bürger reden mit: Wo soll die Stadt sparen und wo nicht?

Darüber hinaus veranstaltet die Stadt am 23. September eine Art Messe in der Innenstadt. Entlang der Mittelstraße, zwischen Bürgerhaus und Mühlenstraße, können sich Bürgerinnen und Bürger an fünf Ständen informieren. Im Zentrum steht die Frage: Was kostet 2024 der Weg zur Klimaneutralität? „Wir haben diesen Schwerpunkt gewählt, weil viele Maßnahmen, die wir zum Erreichen der Klimaneutralität ergreifen wollen oder auch müssen, mit hohen Kosten verbunden sind“, erklärt Martin Wiedersprecher, Leiter des Amtes für Finanzservice.