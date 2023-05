Radaranlage in Hilden Wo ist der Blitzer am Ostring geblieben?

Hilden · Das stationäre Tempomessgerät am Ostring in Fahrtrichtung Walder Straße in Hilden ist seit einigen Tagen verschwunden. Was steckt dahinter?

15.05.2023, 08:11 Uhr

Die Tempomessanlage am Ostring ist verschwunden. Der Kreis lässt neueste Technik einbauen, erklärte ein Sprecher. Foto: Tobias Dupke

Wer regelmäßig über den Ostring in Hilden fährt, wird es bereits bemerkt haben: Seit einiger Zeit ist die Tempomessanlage in Richtung Walder Straße verschwunden. Der Blitzer stand kurz vor der Ausfahrt Oststraße in einer 50er-Zone. Was steckt dahinter? Die Anlage war immer wieder Ziel von Vandalismus. So wurde vor einiger Zeit die Scheibe mit Farbe besprüht. Jedoch hatte Vandalismus mit dem aktuellen Verschwinden nichts zu tun. „In der Anlage befand sich veraltete Technik“, erklärt ein Kreissprecher. Der Kreis Mettmann betreibt die beiden stationären Blitzer am Ostring. „Eine neue Lasermessanlage ist bestellt“, berichtet er weiter. Jedoch gebe es Lieferschwierigkeiten. „Der Aufbau der neuen Anlage soll zeitnah erfolgen – wann, das können wir momentan jedoch noch nicht sagen.“ Wie lange Autofahrer noch zu schnell fahren können, ohne dabei geblitzt zu werden, ist also derzeit unklar. Allerdings überschreiten dort ohnehin in der Regel nur auswärtige Fahrer das zulässige Tempo. Selbst ohne Radarmessgerät bremsen Einheimische in den allermeisten Fällen regelkonform erst auf 70 km/h, später dann auf Tempo 50 herunter. Der Effekt bleibt also erhalten, obwohl die Anlage fehlt. Dort gilt ein Tempolimit, damit die Autofahrer von der Oststraße kommend gefahrlos auf den Ostring abbiegen können.

(tobi)