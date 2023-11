Weihnachten kann kommen Winterdorf auf dem alten Markt in Hilden öffnet

Das Winterdorf auf dem alten Markt in Hilden hat am Donnerstag seine Türen geöffnet. Noch bis zum 23. Dezember hat es montags bis samstags zwischen 11 und 19 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Neben Glühwein und anderen Getränken gibt es an den Buden beispielsweise auch Reibekuchen mit Apfelmus, Zuckerwatte und gebrannte Mandel. Während sich die Erwachsenen zwischen Tannenbäumen einen Schluck oder einen Bissen gönnen, können Kinder eine Runde auf dem Karussell drehen. Parallel dazu hat das Stadtmarketing auch damit begonnen, die Winterbeleuchtung in der Innenstadt anbringen zu lassen. Am Ende sollen die Fußgängerzone mehr als 100 Lampen in die richtige Adventsstimmung bringen. Die setzt spätestens am ersten Dezemberwochenende ein. Denn dann (1. bis 3. Dezember) säumen die Buden des Weihnachtsmarktes die Mittelstraße. Foto: Stephan Köhlen