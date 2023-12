Erster größerer Einsatz in Hilden Winterdienst startet um 3 Uhr morgens

Torsten Rekindt spricht über den Winter im Jahr 2010. Im Dezember schob Tief „Petra“ eine Schneewalze übers Land. Nach fünf Tagen ging der Stadt Hilden das Streusalz aus. Der Nachschub stockte – in ganz Deutschland. Zwölf Chaos-Tage lang wurde in Hilden mangels Salz nicht gestreut. Der „Katastrophen-Winter“ hatte allerdings eine Vorgeschichte. Der Bauhof wollte das Salzlager von damals 110 auf 360 Tonnen verdreifachen. Das sei nicht nötig, lehnten alle Fraktionen – bis auf die SPD – ab. Dann kam „Petra“ und Hilden machte landesweit negative „Schnee-Chaos“-Schlagzeilen. Danach investierte die Stadt in die Winterdienst-Infrastruktur, was sich bereits im Dezember 2012/Januar 2013 auszahlte: Damals verbrauchte der Winterdienst in nur sieben Wochen rund 500 Tonnen Salz.