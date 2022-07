Pläne der Stadtd Hilden : Bürger in Solarenergie-Fragen beraten

Hilden Die Stadt Hilden will ein Team von etwa zehn Bürger-Solarberatern aufbauen. Die sollen Bürgern neutral und unabhängig Fragen beantworten.

Das Interese für Photovoltaik-Anlagen (PV) in Hilden ist hoch. Doch oft wünschen sich Bürger dazu eine neutrale und unabhängige Beratung. Mit der Verbraucherzentrale NRW (Energieberatungsstützpunkt Rathaus Hilden) und den Stadtwerken Hilden (Hilden Solar) gibt es zwei Angebote in Hilden. „Uns erreichen immer wieder Anfragen von Hildenern, die Hilfe und praktische Tipps bei der Auswahl der richtigen PV-Anlagen suchen“, sagt Klimaschutzmanagerin Lara Müller. „Die Auslastung bei Solarteuren ist hoch, die Wartezeiten sind sehr lang. Aus diesem Grund möchte die Stadt Hilden den Aufbau einer Bürger-Solarberatung anstoßen.“

In Hilden werden deshalb ehrenamtlich Solarberater gesucht. Am Mittwoch, 10. August, findet dazu ab 19 Uhr eine Online-Infoveranstaltung statt. Interessierte können sich per Mail an klima@hilden.de anmelden. Nach der Veranstaltung bietet die Stadt eine kostenlose Basisschulung an. In drei jeweils vierstündigen Workshops wird das Grundwissen vermittelt. Die Schulung wird von Metropolsolar durchgeführt, einem Verein, der sich für die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien einsetzt.