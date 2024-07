Termin Mitte August Hildener Fabry-Museum lädt zum weißen Abend ein

Begleitet von französischen Chansons erwartet die Gäste am Samstag, 17. August, ab 18 Uhr ein Abend der Begegnung und des Genusses, teilte eine Stadtsprecherin mit: „Alle Gäste kommen in weißer, romantischer Kleidung und bringen kulinarische Köstlichkeiten sowie Getränke selbst mit. Dabei passen Glas und Porzellan am besten zum festlichen Charakter der Soirée.“ Ein Kerzenleuchter oder ein Windlicht sollten hier nicht fehlen, um die abendliche Stimmung perfekt abzurunden, erklärt sie weiter. Musikalisch führe das Duo „Savoir vivre“ (Noemi Schröder, Gesang, und Klaus Klaas, Keyboard) wie schon in den vergangenen Jahren durch den Abend.