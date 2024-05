Zum Abschluss von „Circus Portraits“ Museum lädt im Juni zum Zirkustag ein

Das Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a in Hilden, verwandelt sich am Sonntag, 2. Juni, in eine Manege. Ab 14 Uhr ist der Mitmachzirkus zu Gast. Zum Programm gehören zwei Vorstellungen um 14.30 und 16.30 Uhr im Fassraum. Die Besucher erhalten die Gelegenheit, viele Dinge selbst auszuprobieren. Der Aktionskünstler Dennis Josef Meseg bietet Kinderschminken und eine Malaktion an, außerdem serviert er Waffeln. Meseg erregte öffentliche Aufmerksamkeit mit Installationen wie „It is like it is“, die auch in Hilden zu sehen waren. Für die passende Musik sorgt Victor Kulagin auf dem Akkordeon.