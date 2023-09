Kultur in Hilden Wilhelm-Fabry-Museum feiert Munskys 80. Geburtstag

Am 24. September wäre die Malerin Maina-Miriam Munsky 80 Jahre geworden. Das Wilhelm-Fabry-Museum an der Benrather Straße 32a in Hilden nimmt dieses Datum zum Anlass, im Andenken an die verstorbene Künstlerin ihren Geburtstag zu feiern. Munsky galt als Vertreterin des Neuen Realismus, der sich ab den 50er-Jahren entwickelte und von Kunsthistorikern als Gegenbewegung zum Abstrakten Expressionismus eingeordnet wird. In den 70er-Jahren machte Munsky mit Werken in diesem Stil auf sich aufmerksam und zwar mit großformatigen Motiven von Geburten, Abtreibungen und Operationen.