Kultur in Hilden Wilhelm-Fabry-Förderpreise gehen an zwei junge Frauen

Hilden · Erstmals seit 2018 wurde am Wochenende wieder der Wilhelm-Fabry-Förderpreis an junge Talente in NRW verliehen. Ausgelobt waren ein Preisgeld von 4000 Euro, diesmal für die beiden besten Beiträge in der Kategorie Poetry-Slam und Kurzgeschichte.

24.09.2023, 14:27 Uhr

Barbara Thiel aus Grafschaft /Ahrweiler und Lea Weber aus Essen sind die diesjährigen Preisträgerinnen des Wilhelm-Fabry-Förderpreises. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Cristina Segovia Buendía

Lea Weber aus Essen und Barbara Thiel aus dem Ahrtal heißen die diesjährigen Preisträgerinnen des Wilhelm-Fabry-Förderpreises der Itterstadt. Im Finalentscheid, der sich am Samstagnachmittag in der Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz ereignete, konnten die beiden 26-Jährigen die Jury mit ihren Beiträgen überzeugen und erhalten jeweils ein Preisgeld von 2000 Euro.