Waschmaschine und Farbeimer im Wald Wilde Müllkippen sorgen für Ärger

Diesen Eindruck bestätigt Umweltdezernent Peter Stuhlträger: „Die Zahl der ,wilden Kippen‘ hält sich in Hilden in Grenzen. Etwa fünf bis zehnmal im Jahr muss die Zentrale Bauhof solche Müllkippen einsammeln.“ Dazu zählen aber nur die großen Abfallablagerungen, berichtet er: Denn „darin sind einzelne Mülltüten oder Gegenstände an Glascontainerstandorten oder an städtischen Abfallbehältern nicht eingeschlossen.“ Vor allem an den Glascontainern entsorgen Menschen immer wieder illegal Abfälle. Eine Zeit lang fanden Anwohner beispielsweise am Kalstert, Ecke Lievenstraße direkt am Glascontainer Hausmüll oder sogar Matratzen. Große Müllkippen entstehen gerne auf schlecht einsehbaren Parkplätzen wie auf dem am Elbsee oder am Waldbad an der Elberfelder Straße.