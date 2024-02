Politik in Hilden „Wiener trifft...“ Experten aus dem Gesundheitswesen

Die Zukunft der Gesundheitsversorgung bewegt die Menschen. Daher widmet der Bundestagsabgeordnete Klaus Wiener dem Thema am Donnerstag, 15. Februar, ab 19 Uhr einen Diskussionsabend in der Geschäftsstelle der CDU an der Hans-Sachs-Straße 4 in Hilden. Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Wiener trifft...“ begrüßt er diese Experten: seine Fraktionskollegin Simone Borchardt aus dem Gesundheitsausschuss des Bundestages, den Gesundheitsökonomen Professor Hendrik Jürges (Bergische Universität Wuppertal), den Haaner Ratsherren Professor Edwin Bölke und Christoph Sandweg, einen Zahnarzt aus Haan. Sie alle berichten aus ihrer Arbeit, besprechen die Lage und stehen für Fragen zur Verfügung. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis 13. Februar per E-Mail (klaus.wiener@bundestag.de) unter Rufnummer 02104 833250 anzumelden.