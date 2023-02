Stadtplanung in Hilden Wie sehen die Straßen der Zukunft aus?

Wie sollen Straßen in Zukunft gestaltet werden? Vorschläge hat nun ein Ingenieurbüro anhand von drei Beispielen in Hilden ausgearbeitet und die Ergebnisse der Politik vorgestellt. Im Fokus dabei stand eine klimasensible Straßenraumgestaltung: Das Wasser soll vor Ort in Grünflächen versickern können, Bäume und Wiesen sollen einer Hitzeentwicklung entgegenwirken.