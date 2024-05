Fall in Hilden vorerst gelöst Rattenbefall: Anwohner halfen sich selbst

Das Ordnungsamt teilt dazu mit, dass „gegenüber den gemeldeten möglichen Verursachern Maßnahmen angeordnet“ worden seien. Allerdings habe starker Rattenbefall „meist nicht nur eine einzige Ursache“. Aber auch die Behörde selbst stand bei einigen Anwohnern in der Kritik. Die Kommunikation sei „schwierig“ gewesen, heißt es von ihnen, und dass sie sich in ihrer Not von offizieller Seite im Stich gelassen fühlten: „Wir haben das Problem am Ende selber in den Griff bekommen.“ Auslöser des Zorns war eine Nachricht an die Anwohner, von weiteren Meldungen über gesichtete Ratten abzusehen, „damit nicht unnötig Personal gebunden wird“.