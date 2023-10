Schul-Wettbewerb in Hilden 900 Schüler ohne Elterntaxi unterwegs

Die Mädchen und Jungen hören ruhig und interessiert zu, sie applaudieren für die anderen Klassen, wenn diese die Bühne betreten, und recken die Finger in die Höhe, als Claus Pommer fragt, wer denn jüngere Geschwister habe, die in den kommenden Jahren an der Aktion teilnehmen könnten. Der Bürgermeister erklärt: „Mit der Wiederauflage des Wettbewerbs wollen wir Familien einen zusätzlichen Anreiz geben, den Schulweg unmotorisiert zu meistern.“ Neben der Tatsache, dass es durch weniger Autos vor den Schulen zu weniger Gefahrensituationen kommt, lernen die Kinder so die Verkehrsregeln nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.