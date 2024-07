Wettbewerb in Hildener Bücherei Wer ist der Schnellste bei „Mario Kart“?

Junge Gaming-Fans des Spieleklassikers „Mario Kart“ aufgepasst: In den Sommerferien bietet die Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, mehrere Mario-Kart-Turniere für die Spielekonsole Nintendo Switch an. Die Events finden am Freitag, 2. August, sowie Freitag, 16. August, jeweils von 11 bis 13 Uhr, statt. Das teilte eine Stadtsprecherin mit.