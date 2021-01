Hilden : Wer kandidiert für das Jugendparlament?

Hilden Demokratie ist wichtig, auch in Corona Zeiten. Darüber sind sich die Mitglieder des Jugendparlaments Hilden einig. Darum haben sie sich für die Neuwahl des Jugendparlaments richtig ins Zeug gelegt und einen Imagefilm produziert.

„Wir haben direkt damit gerechnet, dass wir wegen Corona viel Werbung über social media machen müssen“, erklärt Jugendparlamentarierin Annika Rasche. Den Film möchten die Jugendlichen für die Kandidaten-Werbung einsetzen. Denn das Jugendparlament braucht neue Mitglieder, die die Arbeit weiterführen, neue Ideen einbringen und die Meinung der Hildener Jugendlichen in der Kommunalpolitik vertreten. Organisatorische Unterstützung erhält das Jugendparlament bei der Werbung und Kandidatsuche von allen weiterführenden Schulen und der Bettine-von-Arnim Gesamtschule Langenfeld-Hilden. Über die Schulhomepages und schulinterne Verteilungssysteme sollen die Informationen an die Hildener Jugendlichen gelangen. Die Mitglieder des Jugendparlaments sind Vertreter aller Hildener Jugendlichen. In dieser Funktion beraten sie Politik und Verwaltung in jugendrelevanten Fragen. Außerdem werden selber Themen erarbeitet und dazu Aktionen umgesetzt. Das können zum Beispiel Ausstellungen, Umfragen, Aktionstage, Diskussionsveranstaltungen sein. Das Jugendparlament sitzt als beratendes Mitglied in zwei Fachausschüssen (Jugendhilfe- und Schulausschuss) und kann dort direkt mitreden. Das große Ziel dabei ist eine jugendfreundliche Stadt.