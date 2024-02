Verkehr in Hilden Es bleibt bei Tempo 50 auf der Straße Kleinhülsen

Die CDU hatte einen entsprechenden Antrag in die Sitzung am 31. Januar eingebracht, der jedoch nach kurzer Beratung wieder zurückgezogen wurde. Ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern sei hier selbst abschnittsweise rechtlich nicht zulässig, heißt dazu es in einer Stellungnahme der Verwaltung. Der Grund: An der Straße liegen weder Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter noch allgemeinbildende Schulen oder Förderschulen, Alten- und Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Im Behördendeutsch werden diese Einrichtungen als „erforderliche Randbedingungen“ bezeichnet. Die Verwaltung verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass Kleinhülsen im Verkehrsentwicklungsplan als wichtige Erschließungsstraße ausgewiesen wurde. Der Antrag der CDU für eine Geschwindigkeitsbegrenzung bezog sich konkret auf den Abschnitt von der Niedenstraße bis zur Straße „Im Hülsenfeld“.