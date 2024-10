Zugverkehr in Hilden, Solingen und Düsseldorf Bahnreisende müssen sich auf weitere Zugausfälle einstellen

Für diesen Zeitraum kündigt das Online-Portal „Zuginfo NRW“ nämlich gleich drei Ausfälle in der Region an. Neben der S 1 betreffen diese die S 6 und die S 68. Die S 1 wird während dieser Zeit nur zwischen den Hauptbahnhöfen Dortmund und Düsseldorf verkehren. Für den Streckenabschnitt, der über Hilden nach Solingen führt, werde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, kündigt das Portal an. Grund für den Ausfall der Züge seien Maßnahmen für den Lärmschutz und Arbeiten an den Bahnsteigen, die jedoch nicht näher beschrieben werden. Der Schienenersatzverkehr für die S 1 wird für insgesamt acht Bahnhöfe eingerichtet, darunter für die beiden in Hilden.