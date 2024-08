Programm der kommenden Monate vorgestellt Weiße Villa lädt zur Frauenzeit

Auch im zweiten Halbjahr finden regelmäßige Treffen der Frauenzeit in der Praxis Weiße Villa an der Gerresheimer Straße 340 in Hilden statt. Hierbei handelt es sich um ein regionales Netzwerk für berufstätige Frauen, das stets am ersten Mittwoch eines Monats die Gelegenheit zu Austausch und Weiterbildung bietet.