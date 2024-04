Wochenende in Hilden Weinfest und Einkaufssonntag in der Innenstadt

Insgesamt vier Einkaufssonntage soll es in diesem Jahr in Hilden geben. Sie sind umstritten: Viele Einzelhändler freuen sich über die zusätzliche Möglichkeit, Umsätze zu erzielen. Gegenwind gibt es von Gewerkschaften, die Arbeitnehmer schützen wollen, und von Angestellten, die schon unter der Woche über Gebühr gefordert sind. Aus diesem Grund sind die Einkaufssonntage auch nur anlassbezogen genehmigungsfähig. Neben dem 5. Mai sollen die Geschäfte in der Hildener Innenstadt auch am 8. September (Herbstmarkt), 27. Oktober (Bücher- und Trödelmarkt) und am 1. Dezember (Weihnachtsmarkt) sonntags öffnen.