Erstes Mai-Wochenende Hilden lockt mit Weindorf, Frühlingsfest, Modenschauen und verkaufsoffenem Sonntag

In Parks und Gärten grünt und blüht es schon seit einigen Wochen: Der Frühling ist da! Nicht nur die Sonnenanbeter unter uns freuen sich, dass die Temperaturen wieder steigen und die Sonne strahlend vom Himmel lacht. Spätestens beim Blumen- und Gartenmarkt „Hildener Frühling“ hält der Frühling auch in der Hildener Fußgängerzone Einzug. Das Frühlingsfest lockt Samstag und Sonntag – jeweils von 11 bis 18 Uhr – auf die Mittelstraße und den Markt. Viele Blumenhändler lassen das Pflaster aufblühen und verbreiten damit fröhlich-frische Frühlingsstimmung in der Stadt. Farbenfroh lachen Cosmea, Bornholmer Margeriten und Geranien mit anderen Frühlingsboten um die Wette. Platz für den Frühling ist auf der kleinsten Fensterbank. Wer mit den bunten Blüten Farbe in die eigenen vier Wände, auf den Balkon oder in den Garten bringen möchte, findet beim „Hildener Frühling“ wirklich reichlich Auswahl, Ideen und Anregungen. Die kunstvoll arrangierten Pflanzen suchen alle eine neue Bleibe. Kaufen und Mitnehmen ist ausdrücklich erwünscht. Wer mehr als nur eine Fensterbank zu bestücken hat und deshalb mehr kauft, als er oder sie tragen kann, muss sich auch nicht sorgen: Viele der Händler sind gerne behilflich und liefern die Ware auch nach Hause. Natürlich gibt es neben Blumen und Pflanzen ein vielfältiges Angebot an Deko-Artikeln und praktischen oder nützlichen Kleinigkeiten, die auf einem Markt einfach nicht fehlen dürfen. Kunsthandwerker bieten liebevoll gestaltete Accessoires zum Verkauf, manche führen ihre Kunst sogar vor oder bieten einen Reparaturservice an.