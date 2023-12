Leben in Hilden Winterstimmung auf dem Weihnachtsmarkt

Während von der Bühne auf dem Alten Markt die Musik des Blockflötenensembles Flauti erklingt, wärmen sich viele Besucher an den zahlreichen Essens- und Getränkeständen entlang der Mittelstraße auf. „Wir wollten mal gucken, die Weihnachtsatmosphäre erleben“, sagen Benjamin und Lejra. Die beiden wohnen zwar in Haan, besuchen aber trotzdem oft den Weihnachtsmarkt in der Nachbarstadt: „Hilden ist ein gutes Mittelmaß. In Haan ist der Weihnachtsmarkt immer so klein, in Düsseldorf so überfüllt. Hier ist es nicht so eng und es gibt für jeden etwas.“