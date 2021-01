Hilden : Weihnachtsbäume werden zu Kompost

Die Weihnachtsbäume landen in der Kompostierungsanlage in Ratingen-Breitscheid. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hilden Weihnachten haben sie noch im Lichterglanz gestrahlt. Jetzt liegen Tannenbäume zu tausenden am Straßenrand. In Hilden werden sie in diesen Tagen von der Müllabfuhr abgeholt - allerdings nur abgeschmückt.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt