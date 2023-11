Mit Waffeln, Kakao und Glühwein Weihnachtliches Shoppen beim Kinderschutzbund

Zu einem besonders weihnachtlichen Einkaufserlebnis lädt der Kinderschutzbund Hilden in den „Offenen Kleiderschrank“ ein. Das „Christmas Shopping“ mit Waffeln, Glühwein und Kakao findet am Donnerstag, 30. November, von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes an der Schulstraße 44 statt. Das teilte Geschäftsführerin Nadine Lichtenwimmer mit.