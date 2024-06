Politik gibt grünes Licht Weg für Kitaausbau im Hildener Norden frei

Laut Darstellung der Verwaltung hat sich nämlich in der Zwischenzeit eine veränderte Lage ergeben. So bestehe mittlerweile nicht mehr die Gefahr, dass ein Umbau des Bürgertreffs Kapazitäten bindet, die etwa für die Planungen zum „Haus des Lernens“ an der Beethovenstraße benötigt werden. Zum anderen stellt die Stadt fest, dass es als Alternative zum Bürgertreff genügend andere Treffpunkte und öffentliche Räume für die Hildener Bürger gebe. Genannt werden unter anderem das Area 51 an der Furtwänglerstraße, die Mensa des Helmholtz-Gymnasiums und der Fassraum im Fabry-Museum.