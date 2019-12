Freizeit-Tipps : Was man Weihnachten unternehmen kann

Auspowern im Trampolinpark Hi Fly. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Hilden Wer dem Weihnachtstrott entfliehen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Nicht jeder möchte an den Weihnachtstagen nur zu Hause um den Tannenbaum sitzen. Die Zeit eignet sich auch, um mit der Familie einen Ausflug zu machen. Wir haben einige Tipps zusammengestellt.

Wer mit seinen Kindern nicht weit fahren, aber dafür sorgen möchte, dass sich diese viel auspowern, ist der Kinderspielpark Trampolino (Kleinhülsen 17) sicherlich das Richtige. Auf 3500 Quadratmetern gibt es einen Hochseilklettergarten, ein Mega-Kletterlabyrinth mit Riesen-Rutschen, Bungee-Trampoline, Karts und einen Wabbelberg, die Kinderherzen höher schlagen lassen. Der Indoorspielpark hat an Heiligabend, 24. Dezember, von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, am 25. geschlossen, und ist am 26. wieder von 12 bis 19 Uhr zugänglich. www.trampolino.de.

Hüpfspaß – auch für die Größeren bietet dagegen der Trampolinpark Hi-Fly in Hilden (Kleinhülsen 29). Er bietet Hüpfspaß auf 3000 Quadratmetern mit Freejump Area, Wall Jump, Stunt Area, Tower Jump, Ninja Parcour oder Dodgeball Area. Der Park hat an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet, am zweiten Weihnachtstag von 14 bis 19 Uhr, am ersten Feiertag bleibt er allerdings geschlossen. Tickets sind ab zwölf Euro erhältlich www.hi-fly.de/trampolinpark-hilden

Eine Mitmachausstellung auf drei Etagen lädt Kinder zum Erforschen im Explorado ein. Foto: Explorado

Alle Wasserratten, die in Hilden schwimmen gehen möchten, müssen sich bis zum 26. Dezember gedulden. Das Hildorado ist am zweiten Weihnachtstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für Erwachsene zahlen 6,50 Euro, Kinder und Jugendliche (sechs bis 17 Jahre) vier Euro, die Familienkarte kostet 16 Euro.www.stadtwerke-hilden.de/baeder/hildorado

Viele Kulturinstitute der Region sind an den Feiertagen weitgehend geschlossen. Das gilt auch für das Wilhelm-Fabry-Museum und die Historische Kornbrennerei am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar. Beide können aber am 26. Dezember von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Auch in den Museen in Düsseldorf herrscht über die Weihnachtsfeiertage weitgehend Festruhe. An Heiligabend haben alle Kultureinrichtungen geschlossen, am 1. Weihnachtstag gibt es zwei Ausnahmen: Das Museum Kunstpalast am Ehrenhof und das NRW-Forum sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am zweiten Weihnachtstag sind die meisten Museen wieder zu den Sonntagsöffnungszeiten für ihr Publikum da.

Im Wuppertaler Zoo können an den Weihnachtstagen nicht nur diese Elefanten bestaunt werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Eine weitere Ausnahme bildet Deutschlands größtes Kindermuseum „Explorado“ in Duisburg. Es ist Heiligabend von 10 bis 14 Uhr und an den beiden Weihnachtstagen von 10 bis 19 Uhr für alle großen und kleinen Besucher geöffnet. In dem Mitmachmuseum für Kinder von vier bis zwölf Jahren können Kinder spielerisch faszinierende Phänomene des Alltags erforschen. An Heiligabend beträgt der Eintritt nur 6 Euro Person. www.explorado.de

Ein Besuch im Zoo – zum Beispiel in Wuppertal – ist für viele ein traditionelles Ziel am Vormittag des 24. Dezembers, wenn um die Kinder aus dem Haus zu locken, daheim aber noch einige Vorbereitungen getroffen werden müssen. der grüne Zoo Wuppertal ist an Heiligabend von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet, am 25. bleibt der Tierpark allerdings geschlossen. www.zoo-wuppertal.de

Das Hildorado bietet der ganzen Familie Badespaß. Foto: Stadtwerke Hilden

Wer Winteratmosphäre auch ohne Schnee genießen möchte und sich dazu noch gut auf dem Eis halten kann, der kann an allen drei Weihnachtstagen die Eisbahn Ittertal in Solingen besuchen. An Heiligabend ist sie von 11 bis 15 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Jugendliche 3, 50 Euro und Kinder (3 bis 5 Jahre) ein Euro. http://ittertal-verein.de

(isf)