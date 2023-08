Immer mehr Wallboxen und Wärmepumpen in Hilden Was hält unser Stromnetz eigentlich aus?

Unser Strom stammt zu 100 Prozent aus Wasserkraft, schreiben die Stadtwerke auf ihrer Internetseite. Seit nunmehr zehn Jahren biete das Unternehmen ausschließlich Ökostrom an. „Durch die Nutzung von Ökostrom spart Hilden im Jahr rund 35.200 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid ein“, heißt es weiter. Dieser Strom muss aber erst einmal in die Haushalte gelangen, und dafür sorgt das Stromnetz. Angesichts des wachsenden ökologischen Bewusstseins und der explodierenden Preise bei Öl, Gas und Kraftstoff satteln immer mehr Menschen auf Alternativen um, die in der Regel mit Strom betrieben werden – seien es Wärmepumpen oder Elektroautos. Aber ist unser Stromnetz überhaupt auf diese Belastung ausgelegt?