Skurriles Sakralobjekt Warum das Superkreuz nicht auf den Hildener Südfriedhof darf

Bei dem ungewöhnlichen Bauwerk handelt es sich nach Auskunft der Stadt Hilden um das „Kreuz der Liebe“. Errichtet wurde es ursprünglich 2005 auf dem Grundstück der Familie Irmhild und Heinz Hoff am Birkenweg 25. Nachdem ein Nachbar sich an dem mehr als sieben Meter hohen und fast 2,5 Meter breiten Gebilde so sehr gestört hatte, dass er sich bei der Stadt beschwerte, wurden die Hoffs von offizieller Seite gebeten das – von den Nachbarn Superkreuz getaufte – Glaubensbekenntnis abzubauen. Doch das Ehepaar Hoff bestand auf sein Kreuz und beschwerte sich beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf. Dessen Urteil lautete 2008: Das „Kreuz der Liebe“ müsse abgebaut werden, denn mit seinen überdimensionalen Maßen sei es weder nach dem Planungs- noch nach dem Baurecht erlaubt. Auch eine Berufung am Oberverwaltungsgericht in Münster fiel nicht zugunsten der Hoffs aus. Vielleicht wäre der Name „Kreuz der Zankerei“ damals passender gewesen.