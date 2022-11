Haubitzen auf dem Abstellgleis Woher die Panzer am Hildener Bahnhof kamen

Hilden · Am Bahnhof haben Hildener mehrere Panzerhaubitzen und Bergpanzer auf einem Güterzug entdeckt und sich gefragt, was dahinterstecken könnte. Der militärische Transport hat in Hilden auf einem Abstellgleis Station gemacht.

30.11.2022, 12:47 Uhr

Am Sonntag machte ein Militärtransport in Hilden Halt. Foto: Arthur Fuchs Foto: Arthur Fuchs

Die Besucher des Hildener Bahnhofs und der Kletterhalle Bergstation staunten am Sonntagabend nicht schlecht, als ihr Blick auf die Gleisanlage fiel: Auf einem Abstellgleis stand ein Zug mit mehreren Panzern. „Was ist denn hier los?“, fragte ein Instagram-Nutzer und veröffentlichte einen kurzen Film der Szene. Manche Hildener vermuteten die Bundeswehr hinter dem Transport der Panzerhaubitzen. Fahrzeuge dieser Art waren erst in jüngster Vergangenheit an die Ukraine geliefert worden. Die Bundeswehr jedoch steckt nicht hinter dem Panzertransport – eine Sprecherin des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr klärt auf: „Bei dem militärischen Material handelt es sich um Haubitzen und Bergepanzer der niederländischen Streitkräfte.“ Die niederländischen Gefechtsfahrzeuge seien im Rahmen einer Übung in Deutschland zum Einsatz gekommen und befänden sich nun auf dem Rücktransport in ihre Heimatstandorte. Wo genau die Übung stattfand und was das Ziel war, erklärt die Bundeswehrsprecherin nicht. Ein solcher Transport sei aber nichts Besonderes: „Militärisches Großgerät wird bei längeren Distanzen über die Schiene oder zum Teil auch über Schwerlasttransporte verlegt. Das verringert die Kosten und reduziert Schäden an Straßen und Autobahnen“, erklärt die Sprecherin des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr weiter. „Gleichzeitig begrenzt es den Verschleiß am Material.“ Warum der Zug in Hilden Station machte, konnte die Sprecherin nicht sagen: „Für die Transportabwicklung und eventuelle Rast- und Ruhezeiten sind nach erteilter Einreise- und Durchfahrtgenehmigung die niederländischen Streitkräfte verantwortlich“, erklärte sie.

(tobi)