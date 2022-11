Irritationen in Hilden Warum Panzer am Hildener Bahnhof Station machten

Hilden · Am Bahnhof haben Hildener mehrere Panzerhaubitzen und Bergpanzer auf einem Güterzug entdeckt und sich gefragt, was dahinter stecken könnte. Der militärische Transport hat in Hilden auf einem Abstellgleis Station gemacht.

29.11.2022, 17:17 Uhr

Am Sonntag machte ein Militärtransport in Hilden Halt. Foto: Arthur Fuchs Foto: Arthur Fuchs