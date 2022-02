Hilden : Warrington-Platz: Stadt sucht Übergangslösung

Blick von der Straße Am Kronengarten auf den Eingang zum Warrington-Platz Foto: RP/Christoph Schmidt

Hilden Die Stadt hatte die Arbeiten ausgeschrieben, konnte aber keinen Bieter finden, der sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Vorgaben einhalten konnte.

Die Kreuzung Am Kronengarten/Heiligenstraße/Warrington-Platz ist einer der Eingänge zur Fußgängerzone – und soll deshalb für 650.000 Euro aufgewertet werden als Teil des Innenstadt-Konzepts. Das Land übernimmt voraussichtlich rund die Hälfte der Kosten. Seit Wochen hat sich auf der Baustelle nichts getan. Jetzt wird klar warum. Nicht alle geplanten Arbeiten können gemäß der ursprünglichen Planung umgesetzt werden, teilt die Stadt mit. Sie hatte die Arbeiten ausgeschrieben, konnte aber keinen Bieter finden, der sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Vorgaben einhalten konnte. Jetzt müssen Umbau und Beleuchtung des Sitzdecks und das Geländer an der Tiefgaragenzufahrt neu ausgeschrieben werden. „„Für die Anwohnenden sind die optisch wenig ansprechenden Absperrungen kein schöner Anblick. Auch für Besuchende und Personen, die an einem ruhigen Ort verweilen möchten, bietet dies im Moment keinen Mehrwert. Wir machen uns deshalb Gedanken, wie eine Übergangslösung aussehen könnte, sagt Uwe Schielke, neuer Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamts.