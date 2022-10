Warrington und Hilden : Musik verbindet Länder und Generationen

Gemeinsame Probe der beiden Orchester mit Dirigent Rafael Behrens. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Seit mehr als 30 Jahren pflegen die Jugend-Orchester aus Hilden und Warrington eine enge Partnerschaft. Aktuell besucht eine englische Delegation die Itterstadt. Donnerstag treten die Musiker in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums wieder zusammen auf.

Ein bisschen staatstragend muss es schon sein, wenn Musiker aus Deutschland und Großbritannien zusammenspielen. So gehören auch die Hymnen beider Staaten zum Repertoire, wenn am Donnerstag das Junge Sinfonie-Orchester Hilden und das Warrington Youth Orchestra (WYO) ihr traditionelles Gemeinschaftskonzert geben. Zwischen den Kollegen mit ihren Streich-, Blas- und Schlaginstrumenten geht es dagegen ausgesprochen locker zu. „Beim Austausch entstehen immer wieder Freundschaften“, erzählt Hildens Kulturamts- und Musikschulleiterin Eva Dämmer.

Das ist schon seit einer ganzen Weile so: Seit mehr als 30 Jahren pflegen die Jugend-Orchester der beiden Partnerstädte eine enge Beziehung – mit jährlichen wechselseitigen Besuchen. Denen hatte Corona nach 2019 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun ist es aber wieder so weit: Am vergangenen Samstag kamen gut 30 Jugendliche aus Nordwest-England mitsamt Chorleiter Seb Marshall in Deutschland an – und trafen zu einem Probenwochenende mit gemeinsamer Übernachtung in der Jugendherberge Bad Marienberg auf ihre Hildener Altersgenossen. „Das Miteinander ist wunderbar“, schwärmt Catherine McQuillan, die als erwachsene Kontaktperson mitgereist ist. Auch ihre beiden inzwischen erwachsenen Töchter hätten in der Vergangenheit mit großer Freude am Austauschen teilgenommen, berichtet sie.

Info Konzert als Höhepunkt des Austauschs Das Gemeinschaftskonzert findet am Donnerstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums, Am Holterhöfchen 30, statt. Der Eintritt ist frei. Der Förderverein der Musikschule hofft auf eine Spende. Info: www.hilden.de/musikschule

Nun, nach drei Jahren pandemiebedingter Pause, ist eine ganz neue Gruppe in Hilden zu Gast. So lassen sich neue Bekanntschaften knüpfen, während man andere über WhatsApp pflegt. „Es ist toll, dass der Kontakt trotz Brexit und Corona so eng geblieben ist“, sagt Dämmer.

Seit Sonntag wohnen die Engländer bei Gastfamilien. Gemeinsame Aktivitäten mit den Hildenern gibt es bis zum Abschied am kommenden Samstag eine ganze Menge: Darunter sind Ausflüge nach Köln, ins Neanderthal-Museum oder ins Gasometer nach Oberhausen. Aber auch die Hildener Sehenswürdigkeiten, wie das Fabry-Museum stehen auf dem langen Programmplan. Nur auf den beliebten Instrumententausch verzichteten die Musiker im Hinblick auf Corona.

Zu ihrer letzten großen Probe vor der Anspielprobe am Auftrittstag kamen sie am Montagabend im Heinrich-Strangmeier-Saal des Alten Helmholtz zusammen. Unterstützung bekamen sie dabei einmal mehr auch von erwachsenen Musikern. Zu denen gehört Fagottist Norman Leighton. Er ist im Grunde der bestmögliche Repräsentant für die Partnerschaft: Geboren in Manchester, das in Nachbarschaft zu Warrington liegt, lebte er zeitweilig in Düsseldorf und zog mit seiner Ehefrau schließlich nach Hilden. „Ich habe auch die Reisen nach Warrington immer mitgemacht“, verriet er am Rande der Proben. Die Möglichkeit, dass beide Orchester zusammenspielen, findet er „hervorragend“.