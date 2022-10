Hilden : Wandern in und um Hilden

Wandern in und um Hilden

Der Sauerländische Gebirgsverein Hilden bietet im November einige interessante Wanderungen in und um Hilden an. Foto: Kaiser/dpa Foto: dpa/Henning Kaiser

Hilden Sie laufen unter „Lecker Heringstip“ und „Bergischer Weg“: Der Sauerländische Gebirgsverein Hilden bietet interessante Wanderungen im November an.

Der Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) Hilden bietet im November einige interessante Veranstaltungen an – auch für Nicht-Mitglieder. An fünf Samstagen oder Sonntagen brechen die Teilnehmer beispielsweise zu Tageswanderungen über Strecken von zwölf und 23 Kilometer auf. Dazu sei eine Anmeldung bei den Wanderführerinnen und Wanderführern erforderlich, erklärt der SGV. Sie informieren am Telefon dann über Treffpunkt, Wanderungsbeginn und Anfahrt.