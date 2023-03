7 Fakten Wie Walter Wiederhold Hilden prägte

Der Name Wiederhold ist mit Hilden verbunden wie kaum ein anderer. Nachdem sein Großvater Johann Jacob Wiederhold 1867 das gleichnamige Unternehmen in Düsseldorf gründete, stieg er schon in jungen Jahren in die 1877 nach Hilden umgezogene Firma ein – und prägte sie mehr als 50 Jahre lang. Wir haben sieben Fakten über Walter Wiederhold zusammengetragen, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.