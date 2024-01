Bundeswehr in Hilden Waldkaserne unter neuem Kommando

Düpmann wiederum erinnerte in seinem Rückblick auch an Einsätze wie dem im Ahrtal im Sommer 2021 oder einer Amtshilfe gegen den Borkenkäfer. Seine Abschiedsrede in der Waldkaserne endete mit einer Reminiszenz an die Vergangenheit, als hier nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst US-amerikanische und schließlich bis 1968 britische Truppen stationiert waren: „Good Luck everyone, ich melde mich ab.“