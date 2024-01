Stadt hat an einem Punkt Bedenken Waldkaserne soll Denkmal werden

Das Kückeshaus, die Kirchen in der Innenstadt, der Bahnhof, der Turm von Haus Horst, der Holter Hof in der Elb, einige Grabstätten auf dem Hauptfriedhof und sogar die Autobahnbrücke an der Elberfelder Straße haben eins gemeinsam: Sie alle gehören zu den Bauwerken, die unter Denkmalschutz stehen. Diese Liste soll nun erweitert werden, und zwar um die Waldkaserne: „Der angenommene Denkmalwert gemäß vorliegenden Erstgutachten des vorgenannten Objektes ergibt sich aus seiner Bedeutung für die Geschichte des Menschen sowie für Städte und Siedlungen. An seiner Erhaltung und Nutzung besteht aufgrund von architekturgeschichtlicher und städtebaulicher Bedeutung ein Interesse der Allgemeinheit“, zitiert die Stadt die Bezirksregierung Düsseldorf. Die Verwaltung hat in einem Punkt jedoch Bedenken.