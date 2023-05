Fronleichnam in Hilden Waldkaserne lädt zum Tag der offenen Tür ein

Gleichzeitig biete der Tag der offenen Tür den Soldatinnen und Soldaten die Chancen, ihren Familien und Freunden zu zeigen, wo und wie sie arbeiten. „Neben den Soldatinnen und Soldaten der Dienststellen sind auch Soldatinnen und Soldaten der Betreuungsstelle für zivile Aus- und Weiterbildung in Hilden stationiert. Die Dauer der Ausbildung nimmt in der Regel 21 Monate in Anspruch. Die Männer und Frauen sind sogar auf dem Gelände selbst untergebracht“, berichtet Hauptmann Ingo Janus, der die Veranstaltung plant. „Besuch von Angehörigen ist in vielen Jobs eine Selbstverständlichkeit, bei uns im laufenden Betrieb nur selten möglich.“