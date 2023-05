Waldbad in Hilden Frühschwimmer eröffnen Freibad-Saison

In diesem Jahr feiert das Waldbad 100. Geburtstag. Das Jubiläumsprogramm verspricht gleich mehrere Highlights. Am Samstag, 17. Juni, feiert das Waldbad eine große Geburtstagsparty. Die Stadtwerke versprechen Vorführungen von den Cologne Bombs, den besten Kunstspringern im Bundesgebiet, Wasser-Laufrollen, ein Piratenschiff und viele andere Attraktionen sowie eine Poolparty mit DJ ab 17 Uhr. „Das Freibad wird an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet sein“, erklärt Sabine Müller. Familientage finden am Sonntag, 18. Juni, sowie am Samstag, 15. Juli, statt. Dann gibt es laut der Stadtwerke-Sprecherin zahlreiche Extras wie Bungee-Run, Fußball-Dart und Stand-Up-Paddling sowie weitere Höhepunkte.