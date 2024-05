Badespaß verzögert sich Waldbad öffnet drei Tage später

In dieser Saison wird das Waldbad bis 20 Uhr, also eine Stunde länger geöffnet sein. Man wolle den Besuchern die Möglichkeit geben, die lauen Sommerabende voll auszunutzen, erklärten die Stadtwerke. Definitiv nicht kalt ist es im Wasser: Die Becken sind wie im Vorjahr auf 24 Grad Celsius geheizt. Wer sein Ticket online bucht, kann sich übrigens Wartezeiten an der Kasse ersparen. Der Besuch des Waldbades ist dann über einen Express-Zugang am Nebeneingang möglich.