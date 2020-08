Mit dem steigenden Anteil der Seniorinnen und Senioren an der Bevölkerung in Hilden wird es immer wichtiger, dass die Menschen bis ins hohe Alter aktiv am Leben teilhaben können. Dabei haben wir die kommunale Infrastruktur, die sozialen und gesundheitlichen Dienste, Einrichtungen für Erholungs- und Begegnungsstätten und die Gestaltung des Wohnumfeldes immer im Blick. Um viele Informationen über die Bedürfnisse und Fragestellungen der älter werdenden Generation zu erhalten, entsendet die Allianz für Hilden auch ständig Vertreter zu den Sitzungen des Seniorenbeirats der Stadt Hilden.