Eine sinnvolle Ansiedlungspolitik führt zu einer Bevölkerungsstruktur, die die natürliche Zusammensetzung gewachsener Gesellschaften abbildet. - In Hilden fehlt es an jungen Familien, da diese aus Kostengründen in die Nachbarstädte ziehen. Daher wollen wir ihnen passenden Wohnraum anbieten können. Es muss sich dabei vor allem um Reihenhäuser mit Garten handeln, da hier eine gesunde Entwicklung der Kinder gefördert werden kann. Damit junge Familien ihren Lebensentwurf auch in Hilden verwirklichen können, muss unsere Sozialpolitik lauten: ‚Jedem Hildener Kind seinen Kita-Platz!‘