In Hilden hat die Verkehrswende noch gar nicht angefangen. Wie eine BA-Anfrage unlängst ergeben hat, wächst die Zahl der privat in Hilden zugelassenen Autos schneller als die Bevölkerung. Von einer Trendwende zugunsten umweltfreundlicher Verkehrsmittel ist die Stadt also noch weit entfernt. Daran wird sich aus BA-Sicht nur etwas ändern, wenn die Alternativen besser ausgebaut werden. Der Radverkehr braucht bessere Bedingungen, der ÖPNV muss deutlich attraktiver und preisgünstiger werden. Unser langfristiges Ziel ist es, dass möglichst niemand auf ein Auto angewiesen ist.