Nur aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke stehen unserer Stadt die Mittel für eine zielgerechte Bildungs-, Arbeits- und Sozialpolitik zur Verfügung. Die FDP will in den Wirtschaftsstandort Hilden und seine Infrastruktur investieren. Wir stehen für ein ganzheitliches Mobilitätskonzept, das den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt hält, für die Reaktivierung brachliegender Gewerbeflächen, die Absenkung der Gewerbesteuer, einen attraktiven Branchenmix und für eine mittelstandsorientierte Wirtschaftsförderung. Wir wollen Breitbandinternet in jedem Gewerbegebiet.