Für uns Grüne soll Hilden Sportstadt bleiben mit einem vielfältigen Angebot und einem aktiven Vereinsleben. Neben einer guten Talentförderung liegt uns der Breitensport besonders am Herzen. Wir wollen an dem vorhandenen Angebot der Schwimmförderung festhalten und die Sportstätten in einem guten Zustand erhalten. Mit den Vereinen wollen wir in einen fairen Dialog über gegenseitige Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen städtischer Förderung eintreten. Wir setzen uns dafür ein, Menschen mit Behinderung und Flüchtlinge mehr in das vielfältige Sportangebot unserer Stadt einzubinden.