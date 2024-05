Wegen schlechter Finanzlage in Hilden Wackelt der Umzug der Volkshochschule?

„Die Vonovia hat eine Bruttomiete in Höhe von 12,10 Euro pro Quadratmeter inklusive 3,12 Euro pro Quadratmeter für Betriebs- und Heizkosten in Aussicht gestellt“, erklärt Martin Kurth weiter. Zum Vergleich: Die Mietkosten im Alten Helmholtz betragen laut VHS-Leiter derzeit pro Quadratmeter 14,49 Euro, die Nebenkosten 5,53 Euro pro Quadratmeter, insgesamt also 20,02 Euro. An der Gerresheimer Straße stehen 452 Quadratmeter zur Verfügung, in der ehemaligen Bankfiliale am Nove-Mesto-Platz 626. Trotz der Vergrößerung reduziert sich laut Kurth die Jahresmiete von aktuell 108.584 auf 90.895 Euro. „Die Differenz zwischen Miete und höherer Nutzungsgebühr würde über eine angenommene Laufzeit von 20 Jahren eine Rückzahlung von ca. 400.000 Euro ermöglichen, die sich bei längerer Laufzeit noch einmal entsprechend erhöhen würde“, berichtet der VHS-Leiter weiter. „Dennoch führen die noch zuzurechnenden Kapitalzinsen nach ersten Schätzungen zu einem nicht rückzahlbaren Gesamtzuschuss in Höhe von über eine Million Euro seitens der Stadt Hilden.“