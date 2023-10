Seniorenbeirat Hilden lädt ein Vorverkauf für Tanznachmittag in Stadthalle startet

Hilden · Der letzte Tanznachmittag des Seniorenbeirates in diesem Jahr steigt am Donnerstag, 23. November, ab 14 Uhr (Einlass) in der Stadthalle.

18.10.2023, 16:46 Uhr

DJ Reinhard Hunger legt schon seit vielen Jahren beim Tanznachmittag auf. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der sehr beliebte Tanznachmittag des Seniorenbeirates der Stadt Hilden findet in diesem Jahr noch einmal statt. Am Donnerstag, 23. November, legt DJ Hunger wieder Klassiker der Tanzmusik auf. Einlass ist ab 14 Uhr, die Veranstaltung beginnt eine halbe Stunde später. Der Kartenverkauf läuft bereits. Tickets gibt es immer montags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im neuen Büro des Seniorenbeirates im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, Raum 11a. Das Büro ist auch über den Aufzug erreichbar, teilte der Beirat mit. Telefonisch erreichbar sind die Mitglieder während der Sprechzeiten unter der Nummer 02103 72-1158. Die Einlasskarte mit Verzehrbon gibt es für 7,50 Euro. Der Kartenverkauf endet am 20. November mit Büroschluss um 12 Uhr, hieß es weiter.

(tobi)