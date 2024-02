Kultur in Hilden Wenn das Leiden die Kreativität beflügelt

Ist Kunst eine Leidenschaft, die Leiden schafft oder machen psychische Erkrankungen die Menschen kreativer? Diese Frage schwingt in der aktuellen Ausstellung des Wilhelm-Fabry-Museums an der Benrather Straße in Hilden mit. Noch bis zum 25. Februar läuft „Festgehalten. Kunst als Wegweiser im Dunkel der Psyche“. Zu sehen sind Werke von Matthias Kube, der an Alzheimer verstarb, und Tino Zimmermann, der bedingt durch seine Drogensucht an einer Psychose litt. Und gerade am letztgenannten Beispiel ist zu erkennen, das Kunst auch ein Ausweg sein kann.