Vortrag über Demenz Vortrag sieht die Krankheit als Chance

Zum Hintergrund: Wenn Menschen die Diagnose Demenz bekommen, ist dies zunächst ein großer Schock. Sie macht Angst vor dem großen Vergessen und Angst vor dem Ende. In der Auseinandersetzung mit der Krankheit gewinnt oftmals die Scham die Oberhand. Man spricht nicht über die Krankheit, nicht mit den Betroffenen und schon gar nicht mit Dritten. Der Fokus liegt auf dem Verlust und oft geschieht ein Rückzug in den inneren Kreis der Beteiligten. Bei all diesen Gedanken beschäftigt man sich nur mit den negativen Seiten der Diagnose, die man auch nicht verleugnen sollte. Karen Veit-Koschwitz möchte jedoch darlegen, dass eine solche Diagnose auch Chancen bieten kann: „Wenn man dies erkennt und akzeptieren kann, muss die Diagnose kein Schreckensgespenst sein, denn auch wenn man nach und nach vergisst – was immer bleibt, sind die Gefühle.“