Fotografie Anfang des 20. Jahrhunderts Wie vor 100 Jahren fotografiert wurde

Fotografie war einst ein Handwerk, was gelernt werden wollte. Kaum vorstellbar in heutigen Zeiten, in denen wir mit den Smartphonefotos von atemberaubender Qualität machen können. Im Rahmen der Ausstellung „20.000 Kilometer unter dem Roten Kreuz“, die bis zum 15. September im Wilhelm-Fabry-Museum an der Benrather Straße 32a zu sehen ist, können die Besucher einen Blick auf die Fotografien von Elisabeth und Walter von Oettingen werfen. Er war Chirurg, sie OP-Schwester. Beide fuhren mit Lazarettzügen des Roten Kreuzes an die Kriegsfronten und dokumentierten mit der Kamera ihre Reisen. So entstanden, zuerst vor der Kulisse des heute fast vergessenen Russisch-Japanischen Krieges (1904/1905) ungewöhnliche Fotos, die neben der medizinischen Arbeit die Landschaft und die Menschen in einem fernen und fremden Land zeigen.