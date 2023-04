Vorlesewettbewerb in Hilden Malea und Victoria lesen am besten

Mal flüssig und schnell, mal stockend, mal langsam – in der Stadtbibliothek Hilden sind die besten Vorleser dritten und vierten Klassen der Hildener Grundschulen gegeneinander angetreten. Insgesamt 15 Schüler zeigten ihre Vorlesekünste – jeder in seinem eigenen Tempo und Niveau – und kämpften so um die drei ersten Plätze.